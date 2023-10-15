«Флорида» уступила «Виннипегу», Куликов отметился голевой передачей

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Виннипег Джетс» и «Флорида Пантерз». Команды играли на стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада). «Виннипег Джетс» одержал победу со счётом 6:4 (1:1, 3:1, 2:2).

В первом периоде команды обменялись голами. Сначала счёт открыли хозяева усилиями Марка Шайфли. Ответную шайбу забросил Сэм Райнхарт. В начале второго периода «Флорида» вышла вперёд: отличился Эван Родригес с передач Дмитрия Куликова и Александра Баркова. До конца игрового отрезка «Виннипег Джетс» забил трижды, заброшенными шайбами отметились Кайл Коннор, Морган Бэррон и Дилан Демело. В третьем периоде в меньшинстве отличился Мэйсон Эпплтон — 5:2. В концовке встречи Картер Вераге и Александр Барков сократили отставание «Флориды» до минимума. Окончательный счёт установил Кайл Коннор, оформив дубль на 59-й минуте.

Ворота «Флориды» защищал российский голкипер Сергей Бобровский.