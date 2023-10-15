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«Флорида» уступила «Виннипегу», Куликов отметился голевой передачей

«Флорида» уступила «Виннипегу», Куликов отметился голевой передачей
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Виннипег Джетс» и «Флорида Пантерз». Команды играли на стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада). «Виннипег Джетс» одержал победу со счётом 6:4 (1:1, 3:1, 2:2).

В первом периоде команды обменялись голами. Сначала счёт открыли хозяева усилиями Марка Шайфли. Ответную шайбу забросил Сэм Райнхарт. В начале второго периода «Флорида» вышла вперёд: отличился Эван Родригес с передач Дмитрия Куликова и Александра Баркова. До конца игрового отрезка «Виннипег Джетс» забил трижды, заброшенными шайбами отметились Кайл Коннор, Морган Бэррон и Дилан Демело. В третьем периоде в меньшинстве отличился Мэйсон Эпплтон — 5:2. В концовке встречи Картер Вераге и Александр Барков сократили отставание «Флориды» до минимума. Окончательный счёт установил Кайл Коннор, оформив дубль на 59-й минуте.

Ворота «Флориды» защищал российский голкипер Сергей Бобровский.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2023, суббота. 23:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
6 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Шайфли (Коннор, Моррисси) – 03:30 (pp)     1:1 Райнхарт (Родригес, Ткачук) – 17:03 (pp)     1:2 Родригес (Куликов, Барков) – 20:25     2:2 Коннор (Шайфли, Виларди) – 20:35     3:2 Бэррон (Купари, Эпплтон) – 28:20     4:2 Демело (Перфетти, Нидеррайтер) – 29:55     5:2 Эпплтон (Лаури) – 54:15 (sh)     5:3 Вераге (Ткачук) – 56:31     5:4 Барков (Райнхарт, Родригес) – 57:36     6:4 Коннор – 58:50 (pp)    
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