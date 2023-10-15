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Егор Фатеев: приятно забить гол за такой великий клуб, как ЦСКА

Егор Фатеев: приятно забить гол за такой великий клуб, как ЦСКА
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Нападающий ЦСКА Егор Фатеев прокомментировал победу в матче Континентальной хоккейной лиги с «Сочи» (2:1). Форвард отметился заброшенной шайбой, которая стала первой за ЦСКА.

«Как вышло, что ЦСКА в течение 18 секунд забросил две шайбы? Вышли заряженными и нацеленными на ворота. Это дало свои плоды. Много бросали и забили два быстрых гола.

Какая установка от тренера была после первого гола? Мы настраивались на хорошее начало. В предыдущем матче у нас не задался старт, мы пропустили быстрый гол. Хотели реабилитироваться, и получился хороший первый период.

Было ли важно быстрее забить первый гол за ЦСКА? Честно говоря, я даже об этом не думал. Главное — работать на команду. А это дополнительный бонус. Конечно, приятно забить гол за такой великий клуб, как ЦСКА. Ещё не осознал этого. Приеду домой, переварю всё это. Особенно радовался земляк Никита Нестеров? Все в команде поддерживают. Я только переехал в Москву, и есть поддержка от старших товарищей, в том числе от Никиты», — приводит слова Фатеева официальный сайт ЦСКА.

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