Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Калгари»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» победил «Калгари Флэймз» со счётом 5:2. Игра прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге.

Шайбы у хозяев забросили Брайан Раст (дважды), Райлли Смит, Джейк Гюнцель и российский нападающий Евгений Малкин. Все свои голы «Пингвинз» забили в третьем периоде. Малкин также стал одним из ассистентов при взятии ворот Смитом. У гостей отличились Мэтт Коронато и Джонатан Юбердо.