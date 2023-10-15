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Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Калгари»

Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Калгари»
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» победил «Калгари Флэймз» со счётом 5:2. Игра прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге.

Шайбы у хозяев забросили Брайан Раст (дважды), Райлли Смит, Джейк Гюнцель и российский нападающий Евгений Малкин. Все свои голы «Пингвинз» забили в третьем периоде. Малкин также стал одним из ассистентов при взятии ворот Смитом. У гостей отличились Мэтт Коронато и Джонатан Юбердо.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Коронато (Линдхольм, Андерссон) – 38:22 (pp)     1:1 Раст (Летанг, Гюнцель) – 40:18     2:1 Смит (Малкин, Ракелль) – 40:41     3:1 Гюнцель (Летанг, Кросби) – 45:50     4:1 Малкин (Смит) – 54:14     4:2 Юбердо (Манджапане, Ханифин) – 56:05     5:2 Раст (Гюнцель) – 59:38    
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