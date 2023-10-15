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Задоров нарушил правила на Малкине, а потом устроил откровенную провокацию

Задоров нарушил правила на Малкине, а потом устроил откровенную провокацию
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» победил «Калгари Флэймз» со счётом 5:2. Игра прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге.

В одном из эпизодов матча произошло столкновение двух российских хоккеистов. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин вышел на опасную позицию и был остановлен не по правилам защитником «Калгари» Никитой Задоровым, который подставил своему соотечественнику подножку клюшкой. Однако после того, как Малкин упал на лёд, Задоров пару раз толкнул его в спину, чем спровоцировал Евгения на ответные действия. По итогам эпизода малый штраф за подножку получил Задоров.

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Малкин отметился в матче голом и результативной передачей. На счету россиянина 6 (2+4) очков в трёх матчах нового сезона НХЛ.

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