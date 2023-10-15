Разин — о победе над «Барысом»: в овертайме нам повезло, но везёт тому, кто везёт

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил победу в матче с «Барысом» (4:3 ОТ) и отметил игру казахстанских хоккеистов в составе магнитогорского клуба.

«Сегодня дневная игра. Очень плохо начали. Первый период ужасный, очень много брака в передачах было. Очень много потерь в средней зоне было. Второй гол нас немножко встряхнул, отступать было некуда. Дальше играли хорошо, переломили, выигрывали. Жалкая ошибка привела к пропущенному голу, но ребятам сказал, что молодцы. Дальше играли уверенно. Конечно, в овертайме нам повезло, когда шайба в штангу попала. Но везёт тому, кто везёт.

Как оцениваю выступление Никиты Михайлиса, Максима Мухаметова, которые летом перешли из системы «Барыса»? Валера Орехов есть ещё. У Михайлиса сегодня одна из лучших его игр в сезоне, я считаю. И по результату, гол плюс пас, и по самой игре. Валерка тоже сегодня хорошо играл. Правда, два раза соскочила шайба, чуть-чуть «один в ноль» в наши ворота не «привёз». Хорошо, что отработал. Максу хочется пожелать больше уверенности. Всё-таки он больше в ротации, хотелось бы, чтобы побыстрее попадал в основу», — цитирует Разина пресс-служба казахстанского клуба.