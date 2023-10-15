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Вераге: Бобровский всегда будет нашей опорой, «Флориде» нужно лучше играть в защите

Вераге: Бобровский всегда будет нашей опорой, «Флориде» нужно лучше играть в защите
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Нападающий «Флориды Пантерз» Картер Вераге после поражения от «Виннипег Джетс» (4:6) прокомментировал игру российского вратаря «пантер» Сергея Бобровского.

«Бобровский был великолепен, он держит нас в игре каждый раз, от него нельзя требовать большего. Мне бы хотелось, чтобы мы могли лучше играть в защите перед ним. Мы знаем, что получим вместе с ним, и он всегда был нашей опорой», — приводит слова Вераге официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в регулярном сезоне-2023/2024 Бобровский сыграл два матча, в которых потерпел два поражения с 87,3% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,64. В следующей игре «Флорида» встретится в гостях с «Нью-Джерси Дэвилз». Матч начнётся 17 октября в 2:00 мск.

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