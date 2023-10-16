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Владимир Тарасенко открыл счёт своим голам в новом сезоне НХЛ в матче с «Тампой»

Владимир Тарасенко открыл счёт своим голам в новом сезоне НХЛ в матче с «Тампой»
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Оттава Сенаторз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играют на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада). «Оттава» выигрывает по ходу первого периода со счётом 1:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2023, понедельник. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
2-й период
2 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Тарасенко (Грейг, Чикран) – 07:02     1:1 Чирелли (Рэддиш, Жанно) – 20:59     2:1 Ткачук (Жиру, Штюцле) – 28:48     2:2 Жанно (Эйссимонт, Хедман) – 33:00    

На восьмой минуте отличился российский нападающий Владимир Тарасенко. Это его первый гол в новом сезоне Национальной хоккейной лиги. Ассистентами выступили Ридли Грейг и Джейкоб Чикран.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В прошлом сезоне НХЛ 31-летний Владимир Тарасенко выступал за «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В 69 матчах регулярного чемпионата он набрал 50 (18+32) очков.

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