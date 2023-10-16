Владимир Тарасенко открыл счёт своим голам в новом сезоне НХЛ в матче с «Тампой»
Поделиться
В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Оттава Сенаторз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играют на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада). «Оттава» выигрывает по ходу первого периода со счётом 1:0.
НХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2023, понедельник. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
2-й период
2 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Тарасенко (Грейг, Чикран) – 07:02 1:1 Чирелли (Рэддиш, Жанно) – 20:59 2:1 Ткачук (Жиру, Штюцле) – 28:48 2:2 Жанно (Эйссимонт, Хедман) – 33:00
На восьмой минуте отличился российский нападающий Владимир Тарасенко. Это его первый гол в новом сезоне Национальной хоккейной лиги. Ассистентами выступили Ридли Грейг и Джейкоб Чикран.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В прошлом сезоне НХЛ 31-летний Владимир Тарасенко выступал за «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В 69 матчах регулярного чемпионата он набрал 50 (18+32) очков.
Комментарии
- 16 октября 2023
-
02:28
-
01:12
-
01:00
- 15 октября 2023
-
23:52
-
23:39
-
23:26
-
23:05
-
22:43
-
22:32
-
22:16
-
22:05
-
21:37
-
21:19
-
21:07
-
20:48
-
20:30
-
20:17
-
20:02
-
19:47
-
19:32
-
19:19
-
19:14
-
19:05
-
18:50
-
18:41
-
18:24
-
18:15
-
17:49
-
17:37
-
17:23
-
17:15
-
17:10
-
16:55
-
16:42
-
16:31
Партнерский контент