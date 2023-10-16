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«Оттава» обыграла «Тампу», на счету Владимира Тарасенко гол и ассист

«Оттава» обыграла «Тампу», на счету Владимира Тарасенко гол и ассист
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Оттава Сенаторз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играли на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада). «Оттава» одержала победу со счётом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0).

На восьмой минуте счёт открыл российский нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко. В начале второго периода форвард «Тампы» Энтони Чирелли забросил ответную шайбу. На 29-й минуте нападающий Брэди Ткачук вывел хозяев вперёд. Через четыре минуты форвард гостей Таннер Жанно сравнял счёт. В концовке игрового отрезка отличился Мэтью Жозеф с передачи Владимира Тарасенко. На 53-й минуте Брэди Ткачук оформил дубль. Ему ассистировали Джейк Сандерсон и Артём Зуб. Окончательный счёт установил Тим Штюцле, забросив в пустые ворота — 5:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2023, понедельник. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Тарасенко (Грейг, Чикран) – 07:02     1:1 Чирелли (Рэддиш, Жанно) – 21:00     2:1 Ткачук (Жиру) – 28:48     2:2 Жанно (Эйссимонт, Хедман) – 33:00     3:2 Жозеф (Тарасенко) – 39:01     4:2 Ткачук (Сандерсон, Зуб) – 52:53     5:2 Штюцле (Ткачук, Корписало) – 57:17 (en)    
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