«Оттава» обыграла «Тампу», на счету Владимира Тарасенко гол и ассист

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Оттава Сенаторз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играли на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада). «Оттава» одержала победу со счётом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0).
На восьмой минуте счёт открыл российский нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко. В начале второго периода форвард «Тампы» Энтони Чирелли забросил ответную шайбу. На 29-й минуте нападающий Брэди Ткачук вывел хозяев вперёд. Через четыре минуты форвард гостей Таннер Жанно сравнял счёт. В концовке игрового отрезка отличился Мэтью Жозеф с передачи Владимира Тарасенко. На 53-й минуте Брэди Ткачук оформил дубль. Ему ассистировали Джейк Сандерсон и Артём Зуб. Окончательный счёт установил Тим Штюцле, забросив в пустые ворота — 5:2.
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