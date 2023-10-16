ХК «Амур» выступил с заявлением в связи со скандальным поведением Александра Хохлачёва

Пресс-служба «Амура» выступила с заявлением в связи со скандальным поведением форварда Александра Хохлачёва. Напомним, нападающий ночью запрыгнул на машину жителя Хабаровска.

«ХК «Амур» считает неприемлемым поведение игрока Александра Хохлачёва и приносит извинения болельщикам.

В клубе созданы все условия для того, чтобы спортсмены могли проявить свои способности и таланты по прямому назначению. От игроков требуется полная самоотдача на льду и соблюдение норм этики за пределами спортивных площадок.

Руководство клуба приняло решение оштрафовать Александра Хохлачёва и пересмотрит требования к поведению членов команды в свободное от тренировок и матчей время с тем, чтобы больше не допустить инцидентов, порочащих честь клуба.

Впереди у «Амура» серия сложнейших матчей. У Александра Хохлачёва будет возможность доказать свой профессионализм, принести пользу команде и оправдать доверие болельщиков», — сказано в сообщении клуба.