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Нападающий «Амура» Александр Хохлачёв ночью запрыгнул на машину жителя Хабаровска

Нападающий «Амура» Александр Хохлачёв ночью запрыгнул на машину жителя Хабаровска
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Нападающий «Амура» Александр Хохлачёв напал на машину жителя Хабаровска после проигрыша «Ак Барсу» (2:3 ОТ), сообщает телеграм-канал «112». Инцидент произошёл сегодня ночью.

Форвард «Амура» внезапно запрыгнул на капот и прошёлся по машине. Позднее он объяснил свой поступок шуткой. Также в загуле, предположительно, участвовали защитник «Амура» Виктор Балдаев и нападающий хабаровского клуба Вячеслав Грецкий. Сейчас в ситуации разбирается руководство клуба. Как сообщает источник, хозяин машины пока не написал заявление в полицию.

Примечательно, что Хохлачёв был обменян в «Амур» перед стартом нового сезона-2023/2024 КХЛ. Форвард провёл за хабаровский клуб 15 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач. За последние 12 матчей Хохлачёв набрал лишь два очка, отдав два результативных паса.

Отметим, что, по информации «Чемпионата», зарплата нападающего Александра Хохлачёва по контракту с «Амуром» составляет 150 млн рублей за два года (по 75 млн рублей за сезон). Эта сумма не учитывает бонусы.

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