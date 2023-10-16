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Канарейкин: Малкин — супертоповый игрок, один из лучших в истории России

Канарейкин: Малкин — супертоповый игрок, один из лучших в истории России
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Российский тренер Фёдор Канарейкин оценил старт нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в сезоне НХЛ и рассказал, за кем ещё следит в североамериканской лиге.

«Малкин великолепно подвёл себя к началу сезона, находится в хорошей форме, залечил свои травмы. Поэтому показывает такие результаты. Это супертоповый игрок, один из лучших в нашей истории.

Слежу за всеми, радуюсь, что ребята показывают высокий уровень. За молодёжью, которая появляется. Павел Дорофеев в «Вегасе» в основе играет. Слежу за Дмитрием Воронковым, он сейчас отправлен в АХЛ. Как быстро он адаптируется к новой лиге? Когда сможет вернуться в основной состав?» — сказал Канарейкин в интервью Metaratings.ru.

Напомним, Евгений Малкин в трёх матчах чемпионата НХЛ набрал 6 (2+4) очков.

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