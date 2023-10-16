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Гендиректор «Лады» Чеботарёв рассказал о ходе переговоров с Мыскиной

Гендиректор «Лады» Чеботарёв рассказал о ходе переговоров с Мыскиной
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Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв рассказал о ходе переговоров с Анастасией Мыскиной по поводу назначения её на пост директора клуба.

«Пока идёт обсуждение условий контракта, нормальная стадия переговоров. Есть пожелания со стороны клуба, предложения поступают и от Анастасии Андреевны (Мыскиной). Всё-таки должность не рядовая, надо многое обсудить. Раз переговоры дошли до этой стадии, это значит, что Анастасия Андреевна заинтересована в работе. Думаю, на окончательное заключение соглашения ещё потребуется какое-то время, но назвать точные сроки пока не могу», — приводит слова Чеботарёва «РИА Новости Спорт».

Напомним, Мыскина уже на протяжении нескольких лет является членом наблюдательного совета тольяттинского клуба.

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