Капитан «Амура» Кондратьев попал в больницу после нападения рецидивиста
Капитан «Амура» Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения рецидивиста, информирует пресс-служба хабаровского клуба.
«Инцидент произошёл 30 ноября у парковки одного из городских кафе. Защищая супругу, Кондратьев получил тяжёлый удар по голове. Нападавший задержан органами полиции. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.
Сейчас Максим Кондратьев наблюдается в одной из краевых больниц, пострадавшему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Игрок находится в сознании, его состояние оценивается как средней степени тяжести.
Супруга игрока в инциденте не пострадала. Хоккейный клуб «Амур» оказывает игроку всю необходимую поддержку», – говорится в официальном заявлении «Амура».
Капитаны клубов КХЛ. Восточная конференция
В некоторых командах прежние капитаны, а кое-где произошли серьёзные изменения.
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