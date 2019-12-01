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Капитан «Амура» Кондратьев попал в больницу после нападения рецидивиста

Капитан «Амура» Кондратьев попал в больницу после нападения рецидивиста
Хоккей / КХЛ 0

Капитан «Амура» Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения рецидивиста, информирует пресс-служба хабаровского клуба.

«Инцидент произошёл 30 ноября у парковки одного из городских кафе. Защищая супругу, Кондратьев получил тяжёлый удар по голове. Нападавший задержан органами полиции. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Сейчас Максим Кондратьев наблюдается в одной из краевых больниц, пострадавшему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Игрок находится в сознании, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Супруга игрока в инциденте не пострадала. Хоккейный клуб «Амур» оказывает игроку всю необходимую поддержку», – говорится в официальном заявлении «Амура».

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