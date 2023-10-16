Вратарь СКА Маттссон представил новую раскраску шлема, на нём изображена матрёшка

Вратарь СКА Юхан Маттссон представил новую раскраску своего шлема, сообщает пресс-служба армейского клуба.

«Рассматриваем вратарскую красоту. Юхан Маттссон обновил шлем! Матрёшка, гжель, граффити, лошадка и имена самых дорогих – что ещё разглядели?» — сказано в сообщении СКА.

В текущем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги 31-летний голкипер провёл пять матчей, в которых одержал одну победу с 92,3% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,63.

Санкт-петербургский клуб после 17 матчей набрал 18 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче подопечные Романа Ротенберга сыграют дома с «Адмиралом» сегодня, 16 октября.