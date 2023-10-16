«Авангард» продлил контракт с защитником Михаилом Гуляевым на три года. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

«Гуляев ещё молод, но уже закрепился в основе, принимает взрослые решения на льду и приносит пользу команде. Он постоянно прогрессирует, работает над собой, что и даёт результат. Мы рады, что подписали долгосрочный контракт. Надеемся, пример Михаила станет стимулом для других наших воспитанников. Всё реально, всё зависит только от вас – нужно стремиться, работать и правильно относиться к делу», — заявил генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

В текущем сезоне на счету Гуляева 17 матчей, в которых 18-летний игрок обороны забросил две шайбы и отдал три результативные передачи с показателем полезности «+5».