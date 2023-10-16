«Надо сбросить 10 кг за 14 дней». Ягр пошутил о том, когда сыграет первый матч в сезоне

Нападающий и владелец «Кладно» Яромир Ягр в своих социальных сетях пошутил о том, когда может провести первый матч в нынешнем сезоне.

«Мне позвонил генеральный менеджер и сказал, что, возможно, мне придётся сыграть. Я вешу 121 кг, и мне нужно сбросить 10 кг за 14 дней», — говорится в сообщении.

Кроме того, Ягр пошутил, что всё, что он сможет есть в ближайшие несколько дней, — это салат. Яромир также намекнул, что может играть во второй высшей лиге Чехии за пражскую «Славию». «Кладно» и «Славия» сотрудничали, а «Славия» взяла игроков в аренду у «Кладно».

Примечательно, что, по данным журнала Blesk, у «Кладно», принадлежащей Ягру, фактически нет генерального менеджера.

Напомним, в прошлом сезоне Яромир начал свой сезон в рядах «Кладно» 11 декабря 2022 года. В сезоне-2022/2023 чешский хоккеист набрал 14 (5+9) очков в 26 матчах высшей лиги. В феврале 2024 года Ягру исполняется 52 года.