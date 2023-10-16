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Динамо М — Сибирь. Прямая трансляция
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«Динамо» М забило курьёзнейший победный гол «Сибири» «парашютом» с центра площадки

«Динамо» М забило курьёзнейший победный гол «Сибири» «парашютом» с центра площадки
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Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов забил курьёзнейший победный гол в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (2:1).

На 40-й минуте хоккеист, когда его команда выигрывала — 1:0, выбросил шайбу из средней зоны. Она, высоко поднявшись в воздух и при падении ударившись о лёд, заскочила в ворота «Сибири». Этот гол в итоге стал для москвичей победным.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в Москве на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1).

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