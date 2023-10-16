В «Миннесоте» рассказали, как Капризов отнёсся к назначению на должность вице-капитана

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин рассказал о беседе с нападающим «дикарей» Кириллом Капризовым, после которой решил назначить его на роль альтернативного капитана.

Специалист сказал, что решение было принято во время встречи один на один, которую он провёл с Капризовым в его офисе в конце сентября. У них была 15-минутная беседа — только на английском языке — с российским нападающим, который был непреклонен в том, что для него это важно.

«Он очень ясно дал понять, что хочет этого. Он был к этому готов. Самое главное, что он хочет этой ответственности. Эти нашивки имеют некоторый вес. Вы должны быть к этому готовы.

Это был невероятный разговор, который закончился широкой улыбкой на моём лице. Когда ваш лучший игрок охотно желает этого и готов пойти ва-банк, это так здорово», — приводит слова Герина The Athletic.

Генеральный менеджер «Миннесоты» также отметил, что сейчас для Капризова идеальный момент сделать следующий шаг в плане лидерства: вингер чувствует себя более комфортно не только в плане своего английского, но и в плане своего места в команде и лиге. Капризов также сказал Герину, что хочет получить нашивку, и объяснил почему.