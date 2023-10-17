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«Когда повели, возникла вальяжность». Тренер «Спартака» Жамнов — о матче с «Сочи»

«Когда повели, возникла вальяжность». Тренер «Спартака» Жамнов — о матче с «Сочи»
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Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу в матче Континентальной хоккейной лиги с «Сочи» (5:2).

«Думаю, игра складывалась неплохо. Мы понимали, что «Сочи» — серьёзная команда, настраивались на них. Понимали, что у нас две игры через день и расслабляться нельзя. Но когда повели, возникла вальяжность, отдали чуть инициативу. Тем не менее ребята молодцы, готовимся к следующему матчу.

В чём магия тройки Голдобин – Морозов – Порядин? Это не магия, это «химия»! Я думаю, они могут играть ещё сильнее, работа с ними ведётся, думаю, они ещё покажут себя», — приводит слова Жамнова официальный сайт КХЛ.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 28 очков после 20 игр. «Сочи» находится на пятой строчке, заработав 23 очка за 19 матчей.

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