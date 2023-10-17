Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Аризону»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Аризона Койотс». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

На 14-й минуте счёт открыл нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер. Ему ассистировали Мика Зибанеджад и Каапо Какко. На 25-й минуте американский форвард «Аризоны» Клейтон Келлер восстановил равенство во встрече. На 49-й минуте Винсент Трочек забил второй гол «Рейнджерс» в матче с передач Артемия Панарина и Адама Фокса.

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 26 бросков.

Напомним, новый сезон Национальной хоккейной лиги стартовал в ночь на 11 октября.