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Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Аризону»

Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Аризону»
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Аризона Койотс». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

На 14-й минуте счёт открыл нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер. Ему ассистировали Мика Зибанеджад и Каапо Какко. На 25-й минуте американский форвард «Аризоны» Клейтон Келлер восстановил равенство во встрече. На 49-й минуте Винсент Трочек забил второй гол «Рейнджерс» в матче с передач Артемия Панарина и Адама Фокса.

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 26 бросков.

Напомним, новый сезон Национальной хоккейной лиги стартовал в ночь на 11 октября.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2023, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Крайдер (Зибанеджад, Какко) – 14:10     1:1 Келлер (Кули) – 25:00 (pp)     2:1 Трочек (Панарин, Фокс) – 48:26 (pp)    
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