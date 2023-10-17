Евгений Кузнецов в фирменном стиле реализовал буллит в матче с «Калгари». Видео

Сегодня, 17 октября, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке обыграл «Калгари Флэймз». Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со счётом 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 0:0 — ОТ, 1:0 — Б).

Победу в серии послематчевых буллитов принёс российский нападающий Евгений Кузнецов, реализовав выход один в один в фирменном стиле.

После двух матчей «Вашингтон» занимает 12-е место с двумя очками в Восточной конференции. «Калгари» провёл три матча, заработал три очка и расположился на шестом месте Западной конференции.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт с «Оттавой Сенаторз» 19 октября. «Калгари» сыграет 20 октября с «Баффало Сэйбрз».