Евгений Кузнецов в фирменном стиле реализовал буллит в матче с «Калгари». Видео
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Сегодня, 17 октября, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке обыграл «Калгари Флэймз». Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со счётом 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 0:0 — ОТ, 1:0 — Б).
Победу в серии послематчевых буллитов принёс российский нападающий Евгений Кузнецов, реализовав выход один в один в фирменном стиле.
После двух матчей «Вашингтон» занимает 12-е место с двумя очками в Восточной конференции. «Калгари» провёл три матча, заработал три очка и расположился на шестом месте Западной конференции.
Следующий матч «Вашингтон» проведёт с «Оттавой Сенаторз» 19 октября. «Калгари» сыграет 20 октября с «Баффало Сэйбрз».
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