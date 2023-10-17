Спенсер Карбери — о буллите Кузнецова: я уже видел этот буллит вживую, это то ещё зрелище

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о фирменном исполнении буллита российского нападающего Евгения Кузнецова.

«Я уже видел этот буллит вживую, но со скамейки другой команды. Только в тот раз он ещё и клюшку прокрутил. А сейчас впервые увидел этот буллит со скамейки «Вашингтона», чему очень рад. Это то ещё зрелище, если вы не видели скорость этого буллита», — приводят слова Карбери соцсети Х (ранее Twitter) «Вашингтона».

Сегодня, 17 октября, «Кэпиталз» обыграли «Калгари» со счётом 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 0:0 – ОТ, 1:0 – Б). Кузнецов забил победный буллит своим фирменным ударом.

После двух матчей «Вашингтон» занимает 12-е место с двумя очками в Восточной конференции. «Калгари» провёл три матча, заработал три очка и расположился на шестом месте Западной конференции.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт с «Оттавой Сенаторз» 19 октября. «Калгари» сыграет 20 октября с «Баффало Сэйбрз».