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Спенсер Карбери — о буллите Кузнецова: я уже видел этот буллит вживую, это то ещё зрелище

Спенсер Карбери — о буллите Кузнецова: я уже видел этот буллит вживую, это то ещё зрелище
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о фирменном исполнении буллита российского нападающего Евгения Кузнецова.

«Я уже видел этот буллит вживую, но со скамейки другой команды. Только в тот раз он ещё и клюшку прокрутил. А сейчас впервые увидел этот буллит со скамейки «Вашингтона», чему очень рад. Это то ещё зрелище, если вы не видели скорость этого буллита», — приводят слова Карбери соцсети Х (ранее Twitter) «Вашингтона».

Сегодня, 17 октября, «Кэпиталз» обыграли «Калгари» со счётом 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 0:0 – ОТ, 1:0 – Б). Кузнецов забил победный буллит своим фирменным ударом.

После двух матчей «Вашингтон» занимает 12-е место с двумя очками в Восточной конференции. «Калгари» провёл три матча, заработал три очка и расположился на шестом месте Западной конференции.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт с «Оттавой Сенаторз» 19 октября. «Калгари» сыграет 20 октября с «Баффало Сэйбрз».

НХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2023, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
Б
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Ружичка (Ханифин, Дюбе) – 04:47     0:2 Дюбе (Ханифин, Ружичка) – 17:12 (pp)     1:2 Филлипс (Милано) – 26:50     2:2 Макмайкл (Филлипс, Карлсон) – 29:54     3:2 Кузнецов – 65:00    
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