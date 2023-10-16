TSN назвал главного конкурента Овечкина в борьбе за звание лучшего снайпера в истории

Журналист TSN Пол Пидьютти рассказал, кого считает главным соперником российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в борьбе за статус лучшего снайпера в истории хоккея. При подсчётах учитывалась статистика с поправкой на эпоху.

«Из действующих игроков, опережающих Овечкина по результативности при равенстве в возрасте, можно говорить только об Остоне Мэттьюсе. Но в то время, как 338 голов Мэттьюса с поправкой на эпоху превосходят 321 шайбу Овечкина к сезону, когда они находятся в возрасте 25 лет, снайпер «Лифс» отстаёт от Овечкина на 587 скорректированных голов за карьеру. Это 11 лет и в среднем 54 скорректированных шайбы за сезон — почти невероятный подвиг стабильности и долговечности», — приводит слова Пидьютти TSN.

Отметим, что у Овечкина сейчас 822 гола, у Мэттьюса — 305.