Александр Овечкин провёл лишь 18-й матч в карьере без бросков по воротам соперника

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл 18-й матч в карьере без бросков по воротам соперника, сообщает StatMuse.

Во встрече с «Калгари Флэймз» (3:2 Б) капитан «столичных» ни разу не угрожал воротам «огоньков». Сам матч стал для него 1349-м в карьере. Лишь 18 встреч Овечкин провёл без бросков. Почти каждый 75-й матч в карьере в НХЛ нападающий «Вашингтона» уходил со льда, ни разу не бросив по воротам соперника.

Ранее завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Вашингтон Кэпиталз» и «Калгари Флэймз». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). «Вашингтон» одержал победу со счётом 3:2 Б (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0).