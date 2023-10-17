Генеральный директор «Трактора» высказался о кредите доверия Алексею Заварухину

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин поделился информацией об исполняющем обязанности главного тренера команды Алексея Заварухина.

«Кредит доверия от руководства у Алексея Заварухина есть. Рассчитываем на то, что наш наставник справится со своими обязанностями, и верим в его потенциал. Мы уже видим положительные изменения в игре «Трактора» и надеемся, что это будет приносить нужный результат», — сказал Савин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Отметим, что Заварухин стал и. о. главного тренера после того, как «Трактор» расстался с Анваром Гатиятулиным. Под руководством нового наставника челябинцы провели четыре матча, в которых одержали две победы и набрали четыре очка. «Трактор» занимает седьмое место на Востоке.