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Самолёт с игроками «Сибири», летевший в Нижний Новгород, из-за непогоды сел в Казани

Самолёт с игроками «Сибири», летевший в Нижний Новгород, из-за непогоды сел в Казани
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Летевший в Нижний Новгород самолет с командой хоккейного клуба «Сибирь» на борту, направлявшейся на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо», приземлился в Казани из‑за погодных условий, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

«Нижний Новгород встретил нас снегом. Снегопад сегодня был такой сильный, что аэропорт временно перестал принимать самолёты и нам пришлось проследовать в Казань. Добрались в Нижний с трёхчасовой задержкой, как говорится, не без приключений», — сказано в сообщении пресс-службы «Сибири».

Матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Сибирью» состоится на стадионе «Нагорный» завтра, 18 октября, и начнётся в 19:00 мск.

Ранее главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо» (1:2).

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