Немировски о победном голе «Динамо»: непонятный отскок. Не знаю, что мог сделать Красоткин

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо» и высказался о победном голе бело-голубых (1:2).

«Тяжёлая игра. Не создали мы столько моментов, сколько хотели. Жалко, что получили вот такой второй гол. Сразу психология нашей команды чуть просела. Потом вышли на третий период и начали давить, но надо забивать больше, чем один гол, чтобы выигрывать игры.

Шестиматчевая серия поражений? Много работаем, чтобы с синей линии начать доводить шайбу до ворот. Мало она доходит, а когда доходит, тогда там никто не закрывает. В этом и проблема. Больше голов надо забивать через работу, больше идти на пятак.

Состояние Красоткина после такого обидного гола? Все видели этот гол. Совсем непонятный отскок. Не знаю, что Антон мог сделать иначе. Наверное, он и сам всё понимает», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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