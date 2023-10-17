«Вопиющий случай». The Hockey Writers — про обмен Хуснутдинова из СКА в «Сочи»

Журналист Тайсон Маккей в статье на сайте The Hockey Writers оценил переход нападающего Марата Хуснутдинова из СКА в «Сочи».

«Любой, кто обращает хоть каплю внимания на то, что происходит в Континентальной хоккейной лиге, осознаёт, как странно там обходятся с игроками. Самый вопиющий случай в этом сезоне произошёл с Маратом Хуснутдиновым, которому всё же посчастливилось попасть в состав «Сочи».

Перейдя в «Сочи», он оказался в лучшей форме со своей новой командой. Он уже забил гол и закрепился во втором звене, улучшая свою игру вместе со звездой Матвеем Мичковым», — сказано в статье.

Напомним, 10 октября Хуснутдинова обменяли из СКА в «Сочи». Санкт-петербургский клуб получил хорватского нападающего Борну Рендулича.