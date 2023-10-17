Макдэвид — о двух поражениях «Эдмонтона»: продолжим играть так же — сможем побеждать

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился ожиданиями от ближайшей игры с «Нэшвилл Предаторз» и оценил старт «нефтяников» в новом сезоне НХЛ.

«Хотелось хорошо начать этот сезон, но нам не удалось. Если победим «Нэшвилл», у нас будет одна победа при двух поражениях в трёх матчах – как и в прошлом сезоне после трёх встреч.

Да, это не лучший старт. Это не то, что мы ожидали, но думаю, что во втором матче с «Ванкувером» были хорошие эпизоды, поэтому есть от чего отталкиваться. Если продолжим играть так же, то сможем побеждать. Конечно, это не тот результат, на который мы рассчитывали, но было много хороших признаков, и нам есть на что опираться.

С Эвандером Кейном мы хорошо справляемся в передачах. Он один из лучших распасовщиков в мире, если не лучший, поэтому мне нужно открыться и ждать, что он меня найдёт», — цитирует Макдэвида сайт НХЛ.

Игра с «Нэшвиллом» начнётся в ночь на 18 октября в 3:00 мск.