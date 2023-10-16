Белорусский форвард «Вашингтона» рассказал об игре против Коннора Макдэвида

Белорусский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас рассказал об игре против капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

«Конечно, все скажут, что это Макдэвид, это, само собой, совершенно другой уровень, он играет на ступеньку выше. Был момент, что у Макдэвида была шайба, он её подобрал в своей зоне в углу, а я был где-то у вершины радиуса, подкатывался с мыслью, что у меня есть запас отличный. Но он сделал два шага – и уже передо мной, на синей линии, и бежит дальше к воротам. Ты понимаешь, что с ним ни на секунду нельзя расслабляться. Это очень крутой опыт, что ты постоянно должен быть в игре, когда выходишь против Макдэвида, постоянно должен быть сфокусирован. Я думаю, вся лига против него так играет, потому что все хотят не дать ему что-то сотворить.

Кто, кроме Макдэвида, впечатляет? Тройка «Баффало» первая: Тейдж Томпсон, Джефф Скиннер и Алекс Так. Они по статистике были лучшими в равных составах в этом сезоне, по голам в равных составах они лидируют с отрывом. Я помню, мы от них получили «-3», — сказал Протас в интервью YouTube-каналу «Хоккейная варка».