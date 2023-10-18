Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол и две передачи Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Монреаль»

Гол и две передачи Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Монреаль»
Аудио-версия:
Комментарии

В Монреале на стадионе «Белл-центр» завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» в гостях обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:2.

В составе победителей отличились Джейкоб Миддлтон, Коннор Дьюар, Йоэль Эрикссон Эк (дубль) и Кирилл Капризов. Российский нападающий смог также отметиться двумя результативными передачами. За «Монреаль» забили Таннер Пирсон и Алекс Ньюхук.

Напомним, новый сезон Национальной хоккейной лиги стартовал в ночь на 11 октября. В следующем матче «Миннесота» сыграет с «Лос-Анджелесом», а «Монреаль» встретится с «Вашингтоном».

В прошлом сезоне НХЛ регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111), Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли завоевал «Вегас», победивший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2023, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Дьюхейм (Миддлтон) – 09:20 (sh)     0:2 Дьюар – 09:45 (sh)     0:3 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Капризов) – 22:17 (pp)     1:3 Пирсон – 29:47     1:4 Капризов (Цуккарелло, Эддисон) – 37:22 (pp)     1:5 Эрикссон Эк (Капризов, Цуккарелло) – 45:20 (pp)     2:5 Ньюхук (Савар, Кофилд) – 57:34    
Материалы по теме
Ещё один русский в НХЛ стал вице-капитаном! Как реагируют на новую должность Капризова?
Ещё один русский в НХЛ стал вице-капитаном! Как реагируют на новую должность Капризова?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android