Гол и две передачи Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Монреаль»

В Монреале на стадионе «Белл-центр» завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» в гостях обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:2.
В составе победителей отличились Джейкоб Миддлтон, Коннор Дьюар, Йоэль Эрикссон Эк (дубль) и Кирилл Капризов. Российский нападающий смог также отметиться двумя результативными передачами. За «Монреаль» забили Таннер Пирсон и Алекс Ньюхук.
Напомним, новый сезон Национальной хоккейной лиги стартовал в ночь на 11 октября. В следующем матче «Миннесота» сыграет с «Лос-Анджелесом», а «Монреаль» встретится с «Вашингтоном».
В прошлом сезоне НХЛ регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111), Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли завоевал «Вегас», победивший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).
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