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14 сейвов Ильи Сорокина помогли «Айлендерс» в сухую обыграть «Аризону»

14 сейвов Ильи Сорокина помогли «Айлендерс» в сухую обыграть «Аризону»
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Сегодня, 18 октября, «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл на своей площадке «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Ю-Би-Эс-Арене» завершилась со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

Единственную шайбу в матче с передачи защитника Ноа Добсона забил 26-летний канадский нападающий Мэтью Барзал.

В воротах «Айлендерс» играл российский вратарь Илья Сорокин. 28-летний хоккеист сыграл 59:49 минут и сделал 14 сейвов (100%).

После двух матчей «Нью-Йорк» занимает второе место в Восточной конференции с четырьмя очками. «Аризона» после трёх игр расположилась на 12 месте Западной конференции (2 очка).

Следующий матч «Айлендерс» проведёт с «Нью-Джерси Дэвилз», «Аризона» сыграет в гостях с «Сент-Луисом Блюз».

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2023, среда. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 0
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Барзал (Добсон, Палмьери) – 23:47 (pp)    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь

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