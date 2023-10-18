«Эдмонтон» повторил необычное клубное достижение 38-летней давности
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«Эдмонтон Ойлерз» в гостевой встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нэшвилл Предаторз» (6:1) повторил примечательное клубное достижение.
НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2023, среда. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Хайман, Ньюджент-Хопкинс) – 08:11 (pp) 0:2 Хайман (Бушар, Драйзайтль) – 13:38 0:3 Ньюджент-Хопкинс (Фёгеле, Хайман) – 16:45 0:4 Макдэвид (Драйзайтль, Кейн) – 17:46 1:4 Новак – 22:08 (pp) 1:5 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид) – 27:53 (pp) 1:6 Фёгеле (Ньюджент-Хопкинс, Хайман) – 35:27
В первом периоде «нефтяники» забросили четыре шайбы усилиями Леона Драйзайтля, Зака Хаймана, Райана Ньюджент-Хопкинса и Коннора Макдэвида. Как отмечает пресс-служба НХЛ, «Эдмонтон» повторил клубное достижение 38-летней давности. В последний раз «нефтяники» забивали не менее четырёх голов в первом периоде гостевого матча в 1985 году.
Напомним, в ночь с 17 на 18 октября «Эдмонтон Ойлерз» на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США) одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (6:1).
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