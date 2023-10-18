«Эдмонтон» повторил необычное клубное достижение 38-летней давности

«Эдмонтон Ойлерз» в гостевой встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нэшвилл Предаторз» (6:1) повторил примечательное клубное достижение.

В первом периоде «нефтяники» забросили четыре шайбы усилиями Леона Драйзайтля, Зака Хаймана, Райана Ньюджент-Хопкинса и Коннора Макдэвида. Как отмечает пресс-служба НХЛ, «Эдмонтон» повторил клубное достижение 38-летней давности. В последний раз «нефтяники» забивали не менее четырёх голов в первом периоде гостевого матча в 1985 году.

Напомним, в ночь с 17 на 18 октября «Эдмонтон Ойлерз» на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США) одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (6:1).