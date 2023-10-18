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Главный тренер «Филадельфии» Торторелла оценил дебютный гол Замулы в НХЛ

Главный тренер «Филадельфии» Торторелла оценил дебютный гол Замулы в НХЛ
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Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла прокомментировал дебютную шайбу в НХЛ защитника «Флайерз» Егора Замулы в матче с «Ванкувером» (2:0).

«В своём голе он проявил терпение. В этой лиге так сложно довести шайбу до ворот, потому что сразу несколько игроков стоят на линии, стараясь блокировать бросок. У него хорошие атакующие инстинкты. Он всё ещё слишком часто посылает шайбу по борту, но у него есть способность разыгрывать. Ему просто надо набраться уверенности, чтобы высматривать продолжение атаки и находить открытого игрока вместо того, чтобы просто посылать шайбу по борту», — цитирует Тортореллу Philly Voice.

После матча в победной раздевалке «Филадельфии» Замулу выбрали лучшим игроком встречи.

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