Защитник Егор Мартынов внесён в список травмированных московского «Динамо». Как сообщает пресс-служба клуба, ориентировочный срок восстановления игрока обороны — не раньше середины ноября.

33-летний защитник в текущем сезоне-2023/2024 КХЛ провёл 15 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи с показателем полезности «0».

Всего в КХЛ на счету опытного игрока обороны 536 матчей, в которых Мартынов набрал 158 очков — забил 43 гола и отдал 115 результативных передач с показателем полезности «+68».