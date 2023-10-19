Гернат: сборной Словакии привили мысль, что можно обыгрывать Россию, Канаду, кого угодно

Защитник «Локомотива» Мартин Гернат рассказал об изменениях в менталитете игроков сборной Словакии, произошедшие за последние годы.

«Провал в словацком хоккее был примерно по моему возрасту, то есть для тех, кому сейчас 29–31 год. После 2000 года многие обрадовались и думали, что всё пойдёт само собой и больше не надо работать, строить катки, растить новые таланты. В 1990-х такая работа велась, строились новые стадионы, во всех крупных городах были школы с хоккейными классами. Помню, в моём классе было больше 30 ребят, а потом встретил как-то своего первого тренера, и он рассказывал, что в класс едва набирается 15 человек.

Провал был серьёзным, но в последние годы мы поняли, что делаем что-то не так. Новое руководство начало поднимать хоккей, и сейчас пришли результаты. Мы выиграли олимпийскую медаль, на последних чемпионатах мира показали, что способны выходить в четвертьфинал, и стараемся вернуть Словакию туда, где она была раньше, биться за медали. Мы потеряли одно поколение, сейчас в сборной есть большой пробел по возрасту среди опытных и молодых ребят. Но у многих словацких ребят есть большое будущее, появляются новые таланты, которые могут играть в сборной и НХЛ. Надеюсь, это поколение вернёт Словакию туда, где она и должна быть.

Крэйг Рэмзи вернул тот менталитет, который мы в своё время потеряли. Мы боялись проиграть командам, которые раньше легко обыгрывали. Он привил нам мысль, что мы способны противостоять и обыгрывать Канаду, Россию, да кого угодно. Это было главное изменение. Мы стали верить друг в друга. На Олимпиаде, например, мы проиграли первые два матча, но сели вместе, поговорили, что надо начинать давать результат. Олимпиада бывает только раз в четыре года, за карьеру ты можешь сыграть на одной, ну двух, такой шанс часто не выпадает. После этого разговора мы прибавили и в итоге привезли домой бронзу. Это стало главным достижением нового руководства и для нас», — сказал Гернат в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Мартином Гернатом читайте на «Чемпионате»: