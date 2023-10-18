Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Сибирь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Washington Post назвал проблемы звена Александра Овечкина в стартовых матчах сезона

Washington Post назвал проблемы звена Александра Овечкина в стартовых матчах сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Журналистка Washington Post Бэйли Джонсон проанализировала провальный старт первого звена «Вашингтон Кэпиталз» в новом сезоне НХЛ. В двух матчах Александр Овечкин выходил вместе с Никласом Бекстрёмом и Ти Джеем Оши. В матче с «Калгари Флэймз» россиянин не нанёс ни одного броска в створ ворот соперника и до сих пор не набрал результативных баллов.

«Двух матчей было достаточно, чтобы показать, что сочетание из Овечкина, Бекстрёма и Оши — вариант, который, по словам главного тренера Карбери, он составил, чтобы дать хоккеистам знакомых партнёров по звену, пока они изучают новую систему игры — не является эффективным. Наличие в звене трёх игроков, которым не хватает скорости, означало, что это трио могло оказаться зажатым в зоне защиты, не имея скорости, необходимой для того, чтобы выбросить шайбу и совершить рывок в атаке. У них также были проблемы со входом в зону нападения, особенно в матче с «Калгари».

По данным сайта статистики Natural Stat Trick, всего за 22 минуты совместной игры «пять на пять» Овечкин, Бекстрём и Оши создали восемь голевых моментов и в то же время допустили 14, имея всего 33,4% ожидаемых голов. Это указывает на то, что они не контролировали ход игры. «Кэпиталз» в целом имели проблемы во встрече с «Питтсбургом», поэтому трудности отдельного звена не были в центре внимания, но, когда у Овечкина, Бекстрёма и Оши снова возникли проблемы с результативностью в матче с «Калгари», Карбери решил, что пришло время что-то менять», — приводит слова Джонсон Washington Post.

Материалы по теме
Тренер «Вашингтона» прокомментировал неудачную игру звена Овечкина на старте сезона
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android