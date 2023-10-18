Washington Post назвал проблемы звена Александра Овечкина в стартовых матчах сезона

Журналистка Washington Post Бэйли Джонсон проанализировала провальный старт первого звена «Вашингтон Кэпиталз» в новом сезоне НХЛ. В двух матчах Александр Овечкин выходил вместе с Никласом Бекстрёмом и Ти Джеем Оши. В матче с «Калгари Флэймз» россиянин не нанёс ни одного броска в створ ворот соперника и до сих пор не набрал результативных баллов.

«Двух матчей было достаточно, чтобы показать, что сочетание из Овечкина, Бекстрёма и Оши — вариант, который, по словам главного тренера Карбери, он составил, чтобы дать хоккеистам знакомых партнёров по звену, пока они изучают новую систему игры — не является эффективным. Наличие в звене трёх игроков, которым не хватает скорости, означало, что это трио могло оказаться зажатым в зоне защиты, не имея скорости, необходимой для того, чтобы выбросить шайбу и совершить рывок в атаке. У них также были проблемы со входом в зону нападения, особенно в матче с «Калгари».

По данным сайта статистики Natural Stat Trick, всего за 22 минуты совместной игры «пять на пять» Овечкин, Бекстрём и Оши создали восемь голевых моментов и в то же время допустили 14, имея всего 33,4% ожидаемых голов. Это указывает на то, что они не контролировали ход игры. «Кэпиталз» в целом имели проблемы во встрече с «Питтсбургом», поэтому трудности отдельного звена не были в центре внимания, но, когда у Овечкина, Бекстрёма и Оши снова возникли проблемы с результативностью в матче с «Калгари», Карбери решил, что пришло время что-то менять», — приводит слова Джонсон Washington Post.