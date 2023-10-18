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Американский форвард «Трактора»: в АХЛ бывало, что автобус ломался в четыре утра

Американский форвард «Трактора»: в АХЛ бывало, что автобус ломался в четыре утра
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Американский нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон вспомнил истории из Американской хоккейной лиги.

«Пару раз в АХЛ были случаи пан или пропал, когда предстоит переезд на автобусе, а он ломается и ты стоишь на обочине в четыре утра, а у тебя матч на следующий день. В прошлом году был снежный шторм, поэтому мы не могли лететь самолётом, поехали автобусом, шесть часов в пути, приехали к самому началу игры, из автобуса сразу на лёд. Если не ошибаюсь, мы ещё и выиграли тот матч.

Мне кажется, если с любым игроком АХЛ поговорить, то одну-другую историю о таких переездах услышать можно. Но такие моменты делают нас лишь сильнее», – сказал Робинсон в интервью Metaratings.ru.

Робинсон провёл за «Трактор» шесть матчей, в которых забросил две шайбы.

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