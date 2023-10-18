Щитов: в КХЛ комбинационный хоккей показывают «Северсталь», «Торпедо» и «Спартак»

Известный в прошлом защитник Никита Щитов оценил игру «Северстали» в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Пока что «Северсталь» оставляет у меня только положительные впечатления. Всего лишь несколько команд в КХЛ показывают комбинационный хоккей: «Северсталь», «Торпедо» и «Спартак». Такая игра не может не радовать, она доставляет приятные впечатления. Всегда хочется прийти вечером и посмотреть матч Череповца или Нижнего Новгорода. Тем более когда они играют друг с другом. Думаю, зрителям нравится такой хоккей. Здорово, что у нас в лиге появляются тренеры, которые прививают своим командам атакующий стиль игры», — сказал Щитов в интервью «РБ Спорт».

Череповецкий клуб после 17 матчей набрал 18 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.