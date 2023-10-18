Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Сибирь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Барыс» потерпел третье поражение подряд, уступив в гостях «Ладе»

«Барыс» потерпел третье поражение подряд, уступив в гостях «Ладе»
Аудио-версия:
Комментарии

В Тольятти закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Лада» принимала астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На седьмой минуте первого периода Иван Романов с передачи Андрея Алтыбармакяна открыл счёт в игре.

На 14-й минуте второго периода Остап Сафин с передач Сергея Шумакова и Николая Демидова удвоил преимущество хозяев. Спустя четыре минуты Понтус Оберг с передачи Райли Барбера размочил счёт в матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2023, среда. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 1
Барыс
Астана
1:0 Романов (Алтыбармакян) – 06:26 (5x5)     2:0 Сафин (Шумаков, Демидов) – 33:21 (5x5)     2:1 Оберг (Барбер) – 37:04 (5x5)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Для казахстанского клуба это поражение стало третьим подряд.

В следующей игре «Лада» сыграет дома с «Авангардом». «Барыс» отправится в гости к «Сочи». Обе встречи состоятся 20 октября.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android