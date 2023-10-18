«Барыс» потерпел третье поражение подряд, уступив в гостях «Ладе»

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В Тольятти закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Лада» принимала астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На седьмой минуте первого периода Иван Романов с передачи Андрея Алтыбармакяна открыл счёт в игре.

На 14-й минуте второго периода Остап Сафин с передач Сергея Шумакова и Николая Демидова удвоил преимущество хозяев. Спустя четыре минуты Понтус Оберг с передачи Райли Барбера размочил счёт в матче.

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Для казахстанского клуба это поражение стало третьим подряд.

В следующей игре «Лада» сыграет дома с «Авангардом». «Барыс» отправится в гости к «Сочи». Обе встречи состоятся 20 октября.