Жамнов: Голдобин — любимец публики? Для меня все хоккеисты «Спартака» равны

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу над «Сочи» (3:1) в гостях и оценил игру нападающего красно-белых Николая Голдобина.

«Ребята молодцы сегодня – терпели. Бывают такие игры, я сам через такие игры проходил как игрок, когда не получается в концовке. Моменты создавали, но шайба то перепрыгнет, то не пересечёт линию. Ребята – молодцы, справились, терпели и дотерпели.

Николай Голдобин продолжает набирать очки и стал одним из самых популярных игроков в голосовании болельщиков на Матч звёзд, как стать таким игроком – любимцем публики? Это надо у публики спрашивать, а не у меня. Для меня они все равны: что Голдобин, что Порядин, что Талалуев. Ясно, что Коля – талантливый игрок, и, наверное, мы понимаем сильные его стороны, где он может раскрыться. В тройке, которую мы создали с начала сезона, хорошая «химия» и взаимодействие, но мы знаем, что они могут играть сильнее. Поэтому надеюсь, что и в дальнейшем они будут прогрессировать все вместе.

Как готовить команду на выезд на Дальний Восток? Секретов нет, мы сейчас летим домой, восстановимся немножко, отдохнём и потом полетим на Дальний Восток. Я вам тут ничего нового не открою – все в равных условиях, поэтому секретов нет, многое будет от восстановления зависеть.

Чем занимаюсь во время перелёта? Есть компьютеры у каждого, смотрим видео хоккейные, разбираем моменты, поэтому, поверьте, есть чем заняться», — цитирует Жамнова пресс-служба «Сочи».