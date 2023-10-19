Малкин: это же Эрик Карлссон, сегодня он мог забивать четыре или пять

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о новичке команды защитнике Эрике Калссоне.

Сегодня, 19 октября, пингвины проиграли «Детройт Ред Уингз» со счётом 3:6 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Защитник Калссон отметился заброшенной шайбой.

«Это был его лучший период за четыре матча, он здорово катался. Это же Эрик Карлссон, сегодня он мог забивать четыре или пять. Он играет на своём уровне, много помогает в атаке. Но мы должны ему помогать, а он будет помогать нам», — приводит слова Малкина официальный сайт «Питтсбурга».

Карлссон перешёл в «Питтсбург» из «Сан-Хосе Шаркс» в качестве обмена игроками между тремя клубами (ещё в сделке участвовал «Монреаль»). В прошлом сезоне за акул 33-летний защитник сыграл 82 матча, забросил 25 шайб и отдал 76 голевых передач.

После четырех матчей «Питтсбург» занимает девятое место в Восточной конференции с 4 очками. Лидирует в таблице «Оттава Сенаторз» (6 очков).

В следующем мачте «Питтсбург» в гостях сыграет с «Сент-Луисом Блюз». Встреча пройдёт 22 октября.