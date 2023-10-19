8 из 13 нападающих «Вашингтона» не набрали ни одного очка за три стартовых матча сезона

В Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

«Вашингтон» проиграл два из трёх стартовых матчей нового сезона. В первой встрече, с «Питтсбургом» (0:4), хоккеисты «Кэпиталз» не смогли отличиться, во втором матче, с «Калгари» (3:2 Б), голы забили форварды Мэттью Филлипс и Коннор Макмайкл. В сегодняшнем матче с «Оттавой» отличился лишь защитник Джон Карлсон.

Таким образом, после трёх стартовых матчей чемпионата среди нападающих очки набрали лишь пятеро хоккеистов: Мэттью Филлипс (1+1), Коннор Макмайкл (1+0), Сонни Милано (0+1), Том Уилсон (0+1) и Александр Овечкин (0+1). Остальные восемь форвардов до сих пор не набрали ни одного очка.

Сегодняшнее поражение с разницей в пять шайб стало самым крупным для «Кэпиталз» за последние 19 месяцев. В конце марта 2022-го столичная команда проиграла «Каролине Харрикейнз» с тем же счётом — 1:6. Тот матч состоялся 29 марта 2022 года и проходил на домашней арене «столичных». За весь прошлый сезон, несмотря на итоговое непопадание в плей-офф, «Кэпиталз» ни разу не проигрывали больше чем в четыре шайбы.