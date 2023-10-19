«Делаем правильные вещи». Локтионов оценил выход «Спартака» на первое место Запада КХЛ

Нападающий «Спартака» Андрей Локтионов оценил победу в матче с «Сочи» (3:1) и выход красно-белых на первое место в таблице Западной конференции КХЛ.

«Было тяжело, здесь вторая игра с ними, принципиальная. Знали, что они побегут, будут стараться реабилитироваться за поражение. Мы забили хорошие голы и в большинстве, и в меньшинстве.

В чём секрет успеха игры команды? Всегда есть к чему стремиться. Нужно не останавливаться, думаю, пока у нас всё идёт хорошо, получается, удача на нашей стороне. Делаем правильные вещи, результат приходит.

«Спартак» вышел на первое место в таблице Запада, в чём сила команды? В коллективе! Все ребята хорошие, мастеровитые. Играем друг за друга и прислушиваемся к нашему тренерскому штабу», — цитирует Локтионова Metaratings.

«Спартак» установил рекорд клуба в КХЛ, победив семь раз подряд. После этой победы красно-белые набрали 30 очков после 21 сыгранного матча и возглавляют турнирную таблицу Западной конференции.