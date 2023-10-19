Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Делаем правильные вещи». Локтионов оценил выход «Спартака» на первое место Запада КХЛ

«Делаем правильные вещи». Локтионов оценил выход «Спартака» на первое место Запада КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Спартака» Андрей Локтионов оценил победу в матче с «Сочи» (3:1) и выход красно-белых на первое место в таблице Западной конференции КХЛ.

«Было тяжело, здесь вторая игра с ними, принципиальная. Знали, что они побегут, будут стараться реабилитироваться за поражение. Мы забили хорошие голы и в большинстве, и в меньшинстве.

В чём секрет успеха игры команды? Всегда есть к чему стремиться. Нужно не останавливаться, думаю, пока у нас всё идёт хорошо, получается, удача на нашей стороне. Делаем правильные вещи, результат приходит.

«Спартак» вышел на первое место в таблице Запада, в чём сила команды? В коллективе! Все ребята хорошие, мастеровитые. Играем друг за друга и прислушиваемся к нашему тренерскому штабу», — цитирует Локтионова Metaratings.

«Спартак» установил рекорд клуба в КХЛ, победив семь раз подряд. После этой победы красно-белые набрали 30 очков после 21 сыгранного матча и возглавляют турнирную таблицу Западной конференции.

Материалы по теме
«Спартак» установил рекорд клуба в КХЛ, победив в семи матчах подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android