«Спартак» установил рекорд клуба в КХЛ, победив в семи матчах подряд

В Сочи закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ХК «Сочи» принимал «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Это победа стала для подопечных Алексея Жамнова седьмой подряд. Последний раз красно-белые проигрывали «Локомотиву» 2 октября. Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, «Спартак» установил рекорд клуба в КХЛ, победив семь раз подряд.

После этой победы красно-белые набрали 30 очков после 21 сыгранного матча и возглавляют турнирную таблицу Западной конференции. В следующем матче «Спартак» сыграет во Владивостоке с «Адмиралом» 22 октября. Игра начнётся на «Фетисов-Арене» в 12:00 мск.