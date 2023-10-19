Белов: такого Малкина видел 11 лет назад на золотом чемпионате мира в Швеции

Российский тренер Валерий Белов оценил великолепный старт нового сезона НХЛ в исполнении нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина. На данный момент россиянин делит второе место в списке лучших бомбардиров сезона, набрав 7 (3+4) очков в четырёх стартовых матчах.

«Очень рад яркому старту в НХЛ-2023 Евгения Малкина. В первых четырёх матчах он является безусловным лидером и главной звездой «Питтсбурга». Евгению 37 лет, но он играет, как в лучшие сезоны. В первую очередь на ум приходит золотой для нашей команды чемпионат мира — 2012 в Швеции и Финляндии. Малкин тогда доминировал на турнире, его звено с двумя Александрами — Поповым и Пережогиным — играло и эффективно, и эффектно, вело сборную за собой.

В чём феномен Малкина? В универсальности. У Малкина нет слабых мест, он эффективен во всех трёх зонах, может и отдать, и забить, и начать, и завершить. При этом с его габаритами может и побороться за шайбу — в углах, на пятачке, на вбрасываниях. То, что у нас растёт уникальный центрфорвард, понял ещё в первом сезоне Малкина в «Магнитке». В 18 лет он играл много и по-спортивному агрессивно, чувствовался характер. Сегодня мы с молодёжью стараемся возиться, постепенно вводим в состав, иногда она тушуется, но это не про молодого Малкина.

Нынешний подъём игрока — сюрприз? Нет. В прошлом сезоне «Питтсбург» не попал в плей-офф, значит, Малкин получил время для полноценного отдыха и планомерной предсезонки. А когда Евгений в оптимальных кондициях, он неудержим», — цитирует Белова Russia-Hockey.ru.