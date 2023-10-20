Коростелёв: очень скоро Воробьёв снова будет главным тренером клуба КХЛ. Уверен в этом

Нападающий «Северстали» Никита Коростелёв считает, что бывший главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв скоро вновь найдёт работу в КХЛ.

«Удивлён ли, что Воробьёв сейчас не работает в КХЛ? На самом деле, очень удивлён, но думаю, что это совсем ненадолго и очень скоро мы вновь его увидим в лиге. Могу только хорошее сказать об этом человеке. Это тренер, который позволил мне раскрыться и показал мне, кем я могу быть и на каком уровне могу играть, и что я могу быть лидером топовой команды. Он всё для меня сделал, и я ему очень сильно за это благодарен. Очень скоро мы снова его увидим главным тренером клуба КХЛ. Я в этом уверен», — сказал Коростелёв в интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Коростелёвым читайте на «Чемпионате» завтра в 12:00 мск.