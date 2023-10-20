Коростелёв: ситуация со льдом в КХЛ ухудшилась даже в сравнении с прошлым сезоном

Нападающий «Северстали» Никита Коростелёв прокомментировал популярное мнение о том, что качество льда на многих аренах в КХЛ оставляет желать лучшего.

«Наш главный тренер раскритиковал качество льда на домашней арене? На мой взгляд, во многих городах и на многих аренах лиги лёд сейчас далеко не шикарного качества. Может быть, это и лично моё мнение, но мне действительно кажется, что всё ухудшилось даже в сравнении с прошлым сезоном. Полпериода ещё можно нормально играть в хоккей, а потом шайба в любой момент у тебя может начать перескакивать. На данный момент так.

Нам качество льда особо важно с нашим стилем игры? Да, потому что кто-то играет через заброс шайбы и тому в такой ситуации действовать легче, но, опять же, тут все находятся в равных условиях. Но при нашей тактике хорошо играется в начале периода», — сказал Коростелёв в интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Коростелёвым читайте на «Чемпионате» сегодня в 12:00 мск.