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Коростелёв — об инциденте в матче со «Спартаком»: никогда раньше так не делал

Коростелёв — об инциденте в матче со «Спартаком»: никогда раньше так не делал
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Нападающий «Северстали» Никита Коростелёв прокомментировал свой большой штраф за атаку в область головы и шеи в матче со «Спартаком» (3:5).

«Большой штраф в матче со «Спартаком»? Да уж. Наверное, это первая пятиминутка в моей жизни. Я никогда не считал и не считаю себя грязным игроком. Опять же, может быть, дали знать о себе эмоции, что не получалось помочь команде в атакующих действиях, а я же атакующий игрок и старался себя проявить. И в том эпизоде в последний момент сделал движение… Никогда так не играю и тогда не хотел этого делать. Просто стечение обстоятельств. Заслуженно получил свой штраф, подвёл команду, нам забили в том меньшинстве. Надеюсь, что больше такого не случится, потому что раньше я так никогда не делал», — сказал Коростелёв в интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Коростелёвым читайте на «Чемпионате»:

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