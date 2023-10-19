Агент Марченко: Алексей хочет поскорее вернуться к любимому делу. К нему есть интерес

Хоккейный агент Станислав Романов, представляющий интересы защитника Алексея Марченко, заявил, что ведёт переговоры с несколькими клубами КХЛ о трудоустройстве игрока обороны.

«Алексей Марченко сейчас восстанавливается. Мы ведём переговоры, к защитнику действительно есть интерес со стороны нескольких клубов КХЛ. Конечно, Алексей сам хочет поскорее вернуться к любимому делу», – сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В прошлом сезоне 31-летний игрок обороны провёл в регулярке 22 матча, в которых отдал пять результативных передач с показателем полезности «+3». В розыгрыше Кубка Гагарина — 2023 Марченко принял участие в 12 встречах и набрал 3 (0+3) очка.

Марченко становился обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА в 2019 году. Алексей — олимпийский чемпион 2018 года и бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года.